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Надзвичайні новини

Водій на автомобілі злетів у Псел - тіла трьох людей дістали з річки (доповнено)

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 1 084

 Зникли водій і двоє пасажирів

Вчора, 25 вересня о 17:13 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про ДТП у Великих Сорочинцях. Легковик з водієм і пасажирами впав у річку Псел. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Автомобіль з'їхав з дороги та впав у воду. У результаті зникли троє людей, які були в салоні. Наразі їх тіла шукають фахівці.

Зранку 26 вересня для проведення водолазно-пошукових робіт залучили працівників КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради. 

 

Як повідомив «Obozrevatel» з посиланням на власні джерела у поліції, зникли водій і двоє пасажирів. Ще один встиг врятуватися. Джерела повідомляють, що водій сів за кермо п’яний.

 

Доповнено 

Автомобіль LADA Priora з тілами людей, що потонув ввечері 25 вересня в річці Псел, біля Гідроелектростанції Великосорочинської тергромади Миргородського району, витягнули сьогодні близько 12-ї. До пошукових робіт були залучені водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інформація про подію надійшла до поліції 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30. За попередніми даними, легковик, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших – залишилися в салоні.

На часі поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Усі троє – мешканці с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам 29, 55 та 57 років.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП загиблі
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