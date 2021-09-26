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Українці можуть долучитися до досліджень ліків від COVID-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 260

 

Найчастіше в Україні проводять клінічні дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів

Українці невдовзі зможуть долучитися до випробовувань препаратів від COVID-19, повідомляє офіційний веб-портал МОЗ.

Лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі.

На сьогодні проводиться 31 таке дослідженя.

- Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності, - пояснює перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. 

Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості  лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.

Наступним етапом є клінічні випробування, що мають чотири фази. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.

В МОЗ запевняють, що дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дослідження ліки від COVID-19
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