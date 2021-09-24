Для 15 спортивних майданчиків Кременчука Полтавщина замовила обладнання

Департамент будівництва області замовив обладнання для 105 спортмайданчиків за 50 млн грн, серед якх 15 майданчиків для Кременчука.
Департамент будівництва, містобудування і архітектура Полтавської ОДА уклав договір на постачання обладнання для спортмайданчиків з гумовим покриттям. За інформацією Полтавщини, 105 комплектів та покриття для них коштуватимуть 50,1 млн грн. Поставлятиме їх київське ТОВ «Центр дитячого та спортивного обладнання» (бренд Inter Atletika). Згідно з договором, усі майданчики мають отримати обладнання не пізніше 30 листопада.
Як розповів начальник управління капбудівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Володимир Годня, поставка відбуватиметься іншим чином.
Річ у тім, що облаштування цих спортмайданчиків — це президентська ініціатива «10 тисяч майданчиків», яка є частиною підрозділу «Активні парки» великої програми «Здорова країна». Комплекти для них закуповуються шляхом співфінансування «80%+10%+10%», де більшу частину покриває держбюджет, 10% має оплатити область і ще 10% — місцеві бюджети: громади, міські або сільські.
За словами Володимира Годні, свої 10% область уже виділила, але окрім 10% від громад, ті ще мають забезпечити улаштування основ під майданчики. І наразі зі 105-ти, які є у списку, готові або майже готові близько 20-ти. Наприклад, з 33-х адрес у Полтаві, основі під обладнання є у 5-ти, а в Горішніх Плавнях — усі 5 з 5-ти.
Кременчуцька громада отримає 15 майданчиків:
1 вул. Ватутіна, 27
2 вул. Велика Набережна, 29
3 вул. Генерала Манагарова, 1
4 вул. Героїв України, 23
5 вул. Івана Приходька, 23
6 вул. Миру, 3
7 вул. Мічуріна, 74
8 вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 84
9 вул. Переяслівська, 44
10 вул. Троїцька, 69/15
11 вул. Шевченка, 24/43
12 квартал 287, 19
13 квартал 297, 7
14 пров. Героїв Бресту, 93
15 просп. Свободи, 30
Кожен спортмайданчик матиме наступний набір тренажерів та інших об’єктів:
Кожен такий набір в середньому обійдеться у 477,5 тис. грн.
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