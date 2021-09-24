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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Для 15 спортивних майданчиків Кременчука Полтавщина замовила обладнання

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 493 Коментарів: 1

 

Їх виставлятимуть в міру готовності основ

Департамент будівництва області замовив обладнання для 105 спортмайданчиків за 50 млн грн, серед якх 15 майданчиків для Кременчука. 

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Департамент будівництва, містобудування і архітектура Полтавської ОДА уклав договір на постачання обладнання для спортмайданчиків з гумовим покриттям. За інформацією Полтавщини, 105 комплектів та покриття для них коштуватимуть 50,1 млн грн. Поставлятиме їх київське ТОВ «Центр дитячого та спортивного обладнання» (бренд Inter Atletika). Згідно з договором, усі майданчики мають отримати обладнання не пізніше 30 листопада.

Як розповів начальник управління капбудівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Володимир Годня, поставка відбуватиметься іншим чином.

Річ у тім, що облаштування цих спортмайданчиків — це президентська ініціатива «10 тисяч майданчиків», яка є частиною підрозділу «Активні парки» великої програми «Здорова країна». Комплекти для них закуповуються шляхом співфінансування «80%+10%+10%», де більшу частину покриває держбюджет, 10% має оплатити область і ще 10% — місцеві бюджети: громади, міські або сільські.

За словами Володимира Годні, свої 10% область уже виділила, але окрім 10% від громад, ті ще мають забезпечити улаштування основ під майданчики. І наразі зі 105-ти, які є у списку, готові або майже готові близько 20-ти. Наприклад, з 33-х адрес у Полтаві, основі під обладнання є у 5-ти, а в Горішніх Плавнях — усі 5 з 5-ти.

Кременчуцька громада отримає 15 майданчиків:
1 вул. Ватутіна, 27
2 вул. Велика Набережна, 29
3 вул. Генерала Манагарова, 1
4 вул. Героїв України, 23
5 вул. Івана Приходька, 23
6 вул. Миру, 3
7 вул. Мічуріна, 74
8 вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 84
9 вул. Переяслівська, 44
10 вул. Троїцька, 69/15
11 вул. Шевченка, 24/43
12 квартал 287, 19
13 квартал 297, 7
14 пров. Героїв Бресту, 93
15 просп. Свободи, 30

Кожен спортмайданчик матиме наступний набір тренажерів та інших об’єктів:

  • спорткомплекс з підвісною системою рукоятей;
  • лавка з упором для преса;
  • упор для віджимання;
  • подвійні бруси для віджимання;
  • потрійний турнік;
  • рукохід-драбина;
  • три тумби для стрибків;
  • лавка на металевих ніжках;
  • металева урна;
  • інформаційний стенд.

Кожен такий набір в середньому обійдеться у 477,5 тис. грн.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: спортивні майданчики
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Коментарі: 1

33
LVV:
Сьогодні, 09:27

 Спорт площадки нужны. Задумка хорошая. Но так пилить бюджет!!!  500 тысяч за 8 лавочек с лестничками - это перебор. В среднем 60 тысяч за лавочку. А если 477,5тыс. гр. разделить на весь набор, то в среднем и урна со стендом будет стоить по 47 тысяч гр. Караул. Грабят!!!


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