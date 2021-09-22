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Кременчук

У Кременчуці цьогоріч на воді загинуло шестеро людей, серед них дитина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 102

 

15 осіб працівникам «Кременчук Аква-сервіс» вдалося врятувати

З початку 2021 року на території Кременчуцької територіальної громади трапилося 6 нещасних випадків на воді, під час яких шестеро людей загинуло, з них одна дитина. За інформацією представника Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, 5 трагічних ситуацій сталися саме у купальний період.

У Кременчуці загинув 8-річний хлопчик, який зник вчора

У порівнянні з минулим роком число нещасних випадків на воді збільшилося – у 2020 році під час купального сезону таких було 3, загинуло двоє людей. Погіршення статистики представники ДСНС пояснюють приєднанням до Кременчуцької територіальної громади Потоківського старостинського округу, де також є стихійні пляжі. Аналіз нещасних випадків показує, що причиною більшості з них є купання у місцях стихійного відпочинку, де немає рятувальних постів, нехтування правилами особистої безпеки, вживання алкогольних напоїв, неналежний догляд за дітьми тощо. Тобто у більшості трагічних випадків на водних об’єктах винні самі постраждалі.

Проте завдяки встановленню у Кременчуці рятувальних постів у місцях масового відпочинку людей біля води, в тому числі і не на паспортизованих пляжах, рятувальниками «Кременчук Аква-сервіс» у купальний сезон 2021 року врятували 15 людей.

У наступному році «Кременчук Аква-сервіс» спільно з Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості організують ретельний набір і підготовку необхідної кількості рятувальників на період купального сезону 2022 року, які чергуватимуть на рятувальних постах.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: купальный сезон спасатели нещасний випадок несчастные случаи потонули
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