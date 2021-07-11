У Кременчуці продовжують шукати 8-річного хлопчика, який зник вчора (додано)

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Анатолій Жолобяков – не місцевий, наше місто знає погано











Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці продовжують пошуки 8-річного Анатолія Жолобякова, який зник 10 липня близько 21.00. Мати хлопчика повідомила поліцейським, що не може знайти сина. Нагадаємо, дитина відпочивала біля озера на артскладах разом з рідними.

Анатолій приїхав до Кременчука з Миколаївської області, наше місто знає погано. Крім того, не вміє плавати.

Наразі пошукові загони повністю прочесали територію озера, дитину не знайшли. Вже кілька годин працюють водолази.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про міцезнаходження Анатолія або бачили його, зателефонуйте за номерами 102, (0536)76 73 01, (097) 842 84 37, (097) 269 06 14, (098) 739 26 30.

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Прикмети: на вигляд 8 років, середньої тілобудови, зріст 130-140 см, волосся темне, очі карі звужені, шкіра смуглява, шрам в районі тім'яної частини голови, на спині невеликі родимки, подряпані ноги.

Поліція розміщує орієнтування в місцях відпочинку, можливо, люди щось бачили чи знають і зможуть допомогти у пошуках.