Кременчуцький боксер Вихрист проведе бій в андеркарді мегафайту Вайлдер – Ф'юрі

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 236

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист наступний бій проведе 24 липня в Лас-Вегасі в андеркарді чемпіонського поєдинку між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі, передає «Укрінформ».

Суперником 29-річного боксера стане американець Марк Маршалл, що підтвердив менеджер Вихриста Андрій Котельник.

Останній бій Віктор Вихрист провів в травні цього року. Він у першому раунді нокаутував Яцека Пьонтека з Польщі.

Вайлдер і Ф'юрі 24 липня битимуться за чемпіонський титул за версією WBC. Наразі він належить британському боксеру. Перший бій між ними завершився внічию, а в другому поєдинку сильнішим виявився Ф'юрі.