Кременчуцька райдержадміністрація першою на Полтавщині завершила реорганізацію

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Заступник голови облдержадміністрації Євген Греков провів чергове засідання робочої групи з питань реорганізації райдержадміністрацій та передачі майна територіальним громадам. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

- У трьох районах Полтавщини потрібно фіналізувати процеси реорганізації структурних підрозділів РДА. Кременчуцька райдержадміністрація першою їх завершила. У районі 100% структурних підрозділів закриті. По Миргородському району лишилися дві юридичні особи – Гадяцька і Лохвицька РДА. За кілька днів вони мають бути ліквідовані. 50% підрозділів по колишніх РДА Лубенського району закриті, – розповів Євген Греков. – Суттєвих зрушень після минулого засідання немає по Полтавському району. По окремих структурних підрозділах були об’єктивні проблеми. Ми аналізували їх із головою райдержадміністрації, але всі питання мали бути вирішені ще до початку липня. Полтавській РДА потрібно оновити інформацію по кожному структурному підрозділу, який перебуває на етапі реорганізації в районі.

Євген Греков наголосив, що по значній кількості об’єктів, які були передані громадам, відсутні правовстановлюючі документи, зокрема, технічні паспорти. Через це неможливо в державного реєстратора перереєструвати право власності. На засіданні порушили питання щодо передачі нерухомого держмайна територіальним громадам у комунальну власність. Узгоджені з громадами пропозиції райдержадміністрації мають надати ОДА.