10 липня на Полтавщині сталося дві аварії, у яких постраждали люди

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 394

10 липня на Полтавщині сталося дві аварії, у яких постраждали люди. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 7.00 неподалік с. Велика Круча Лубенського району (на автодорозі Київ-Харків) зіткнулися автомобілі Ford під керуванням 46-річного чоловіка та DAF, за кермом якого знаходився 30-річний водій. Внаслідок дорожньо-транспортної події пасажирка автомобіля Ford отримала тілесні ушкодження, її доставили до місцевої районної лікарні.

Також у Пирятині близько 23.50 на вул. Короленка 36-річний водій автомобіля Daewoo Lanos в'їхав у припарковане на узбіччі авто Iveco. 37-річна пасажирка Daewoo Lanos отримала травми та була ушпиталена до місцевої міської лікарні.

Поліція встановлює обставини та причини аварій. Тривають слідчі дії.