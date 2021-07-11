Кохання, вбивство і брехня: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Олег Кудрин «Дворянин из рыбных лавок»
1818 рік. Одеса чекає на приїзд імператора Олександра І та саме зараз вирішується питання, кому дозволять облаштовувати митний кордон, а це великі гроші. І тут стається малопомітне, на перший погляд, вбивство торговця рибою. Раптом з’ясовується, що той – непростого походження. А вбивство дворянина, та ще й напередодні візиту монарха – це серйозно! Розкриттям злочину займається поліцейський Афанасій Дримов. Але на прохання міських властей за розслідування береться французький підданий Натан Горліс та його друг, козак Степан Кочубей…
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Луиза Мэй Олкотт «Юные жены»
Це продовження найвідомішої книги письменниці «Маленькі жінки».
Минуло три роки. Чарівні дівчата родини Марч непомітно перетворилися на вишуканих леді. І от тепер, покинувши країну свого дитинства, їм потрібно починати доросле життя. І, звісно ж, не дивлячись на майбутні сумні уроки, драми в коханні та тяжкі випробування, кожна з них обов’язково знайде своє щастя, хоча і зовсім не там, де сподівалися.
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Жозеф и Каролин Мессинжер «Я вижу вас насквозь»
Як часто люди говорять зовсім не те, що мають на увазі, але якщо ви опануєте мистецтво читання мови тіла, то в будь-якій розмові зможете зрозуміти те, що від вас хочуть приховати. Мова рухів тіла – найправдивіша, адже наші жести йдуть від підсвідомості і тому мимоволі видають і наші справжні наміри, і настрій.