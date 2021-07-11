Кохання, вбивство і брехня: що новенького почитати кременчужанам

1818 рік. Одеса чекає на приїзд імператора Олександра І та саме зараз вирішується питання, кому дозволять облаштовувати митний кордон, а це великі гроші. І тут стається малопомітне, на перший погляд, вбивство торговця рибою. Раптом з’ясовується, що той – непростого походження. А вбивство дворянина, та ще й напередодні візиту монарха – це серйозно! Розкриттям злочину займається поліцейський Афанасій Дримов. Але на прохання міських властей за розслідування береться французький підданий Натан Горліс та його друг, козак Степан Кочубей…

Луиза Мэй Олкотт «Юные жены» Це продовження найвідомішої книги письменниці «Маленькі жінки». Минуло три роки. Чарівні дівчата родини Марч непомітно перетворилися на вишуканих леді. І от тепер, покинувши країну свого дитинства, їм потрібно починати доросле життя. І, звісно ж, не дивлячись на майбутні сумні уроки, драми в коханні та тяжкі випробування, кожна з них обов’язково знайде своє щастя, хоча і зовсім не там, де сподівалися.