Кременчук, Культура, Кременчуг

Кохання, вбивство і брехня: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 232

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Олег Кудрин «Дворянин из рыбных лавок»

1818 рік. Одеса чекає на приїзд імператора Олександра І та саме зараз вирішується питання, кому дозволять облаштовувати митний кордон, а це великі гроші. І тут стається малопомітне, на перший погляд, вбивство торговця рибою. Раптом з’ясовується, що той – непростого походження. А вбивство дворянина, та ще й напередодні візиту монарха – це серйозно! Розкриттям злочину займається поліцейський Афанасій Дримов. Але на прохання міських властей за розслідування береться французький підданий Натан Горліс та його друг, козак Степан Кочубей…

Луиза Мэй Олкотт «Юные жены»

Це продовження найвідомішої книги письменниці «Маленькі жінки».

Минуло три роки. Чарівні дівчата родини Марч непомітно перетворилися на вишуканих леді. І от тепер, покинувши країну свого дитинства, їм потрібно починати доросле життя. І, звісно ж, не дивлячись на майбутні сумні уроки, драми в коханні та тяжкі випробування, кожна з них обов’язково знайде своє щастя, хоча і зовсім не там, де сподівалися.

  
 

Жозеф и Каролин Мессинжер «Я вижу вас насквозь»

Як часто люди говорять зовсім не те, що мають на увазі, але якщо ви опануєте мистецтво читання мови тіла, то в будь-якій розмові зможете зрозуміти те, що від вас хочуть приховати. Мова рухів тіла – найправдивіша, адже наші жести йдуть від підсвідомості і тому мимоволі видають і наші справжні наміри, і настрій.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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