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Кременчук, зустрічайте виставу театру “Чорний квадрат”!

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 101

 

3-го жовтня у Міському Палаці Культури м. Кременчука відбудеться вистава театру “Чорний квадрат” - “Право на ліво”.

Праворуч підеш – коня втратиш, ліворуч підеш – дружину знайдеш або сам пропадеш. Вже ніхто й не пригадає точно, що стверджує «народне графіті». Але суть залишається незмінною – з тих чи інших причин ми завжди стоїмо перед вибором і ставимо собі питання:

 Навіщо мені потрібен цей вибір?
Чи можу я обійтися без нього?
Які наслідки цього вибору для мене і моїх близьких?
Чи дійсно у мене все в порядку, якщо я вимушений обирати чи… я намагаюсь обманути себе?

 Якщо вам на думку вже прийшла ситуація з вашого життя чи з життя ваших знайомих, не поспішайте відповідати. Пропонуємо разом пошукати рішення в нашій новій ексцентричній комедії. Так-так, саме комедії! Адже ви пам’ятаєте, що «найбільші дурниці в світі робляться з серйозним виразом обличчя».


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Автор: marketing
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