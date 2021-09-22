Кременчук, зустрічайте виставу театру “Чорний квадрат”!

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 101

Праворуч підеш – коня втратиш, ліворуч підеш – дружину знайдеш або сам пропадеш. Вже ніхто й не пригадає точно, що стверджує «народне графіті». Але суть залишається незмінною – з тих чи інших причин ми завжди стоїмо перед вибором і ставимо собі питання:

Навіщо мені потрібен цей вибір?

Чи можу я обійтися без нього?

Які наслідки цього вибору для мене і моїх близьких?

Чи дійсно у мене все в порядку, якщо я вимушений обирати чи… я намагаюсь обманути себе?

Якщо вам на думку вже прийшла ситуація з вашого життя чи з життя ваших знайомих, не поспішайте відповідати. Пропонуємо разом пошукати рішення в нашій новій ексцентричній комедії. Так-так, саме комедії! Адже ви пам’ятаєте, що «найбільші дурниці в світі робляться з серйозним виразом обличчя».



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