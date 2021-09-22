Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.

Постоянные стрессы, тревоги, усталость приводят к плохому самочувствию, проблемам со здоровьем, портят отношения с окружающими и лишают нас радости жизни.

Классификаций есть много, сегодня познакомлю вас с самой простой и доступной в понимании.

Первая стадия выгорания - вы говорите себе «все о'кей, мне просто слишком нравится моя работа».

Когда работа начинает вытеснять все остальные сферы жизни, появляется слишком много ответственности или энтузиазма, повышается уровень тревожности (слишком много нужно контролировать и успевать!). Большой уровень напряжения создаёт внутреннюю тревогу. Нарушается сон, вы становитесь более раздражительными, вам трудно сфокусировать внимание, память «предательски» вас подводит.

Что же рекомендовано сделать? Прояснить - откуда родом установки, которые касаются деятельности.

Ведь выгорание не всегда наступает от того, что человек много работает, а чаще всегда связано с отношением к работе.

Такой себе «похвальный трудоголизм» может также свидетельствовать о том, что вы впадаете в зависимость, избегая напряжения в иных сферах жизни.

Начните с

- создания системы регулярного отдыха;

- уделить внимание остальным сферам жизни;

- вы можете проделать технику колеса жизненного баланса.

На этой стадии - это действенный инструмент и диагностики, и коррекции.

Если вы не остановились, вторая стадия сопровождается мыслями «я очень устал, разве вы не видите?»

Продолжительный, затянувшийся стресс, организм начинает расходовать больше ресурсов, чем вы восполняете.

Что происходит? Хроническая усталость, сложно переключиться с работы на что-то еще, нарушаются отношения, раздражение как будто заменяет остальные эмоции, возможен гормональный дисбаланс, тянет на вредную пищу, алкоголь или курение, сон не дает желаемого отдыха.

Что мы можем сделать? Взять отпуск, эффективно отдохнуть, вернуться благодаря этому на первую стадию, и работать по ее плану.

Почему нет смысла сразу хвататься за возобновление жизненного баланса? На этой стадии происходит не только перекос в сферу работы, но и страдают другие сферы, поэтому погружение во все - это может только усилить чувство вины и безысходности. Сначала набираемся сил, восстанавливаемся, а потом - разбираемся на свежую голову.

Сколько нужно отдыхать? Пока не отдохнете. И поверьте, даже если времени понадобится больше, чем вам хотелось бы, это все равно выйдет экономнее, чем затягивать это дело и двигаться к 3 стадии.

Третья стадия выгорания «я устал и это нельзя не заметить» - Истощение.

Что происходит? Ко всему прочему падают рабочие показатели, «ломается» тело (психосоматика). Вас уже ничего не радует, нет желания что-либо делать.

Что важно сделать для себя? Взять длительный отпуск , для полноценного восстановление нервной системы человеку необходим отдых минимуму 41 день. Обязательна медицинская поддержка, в каких-то случаях нужна помощь эндокринолога, в каких-то - невропатолога и так далее.

Ведь иногда хроническая усталость - это признак некорректной работы щитовидной железы или недостатка витамина Д, нарушение гормонального фона.

Конечная стадия выгорания.

Что происходит, если вы не услышали свое тело и проигнорировали его сигналы?

Полное безразличие к работе, истощение, отчаяние. Порой депрессия.

Что мы можем сделать? Медицинская и психологическая помощь, длительный отдых и часто - смена профессии.

Если вы отдыхаете полноценно, не переутомились и все равно при этом чувствуете усталость, то пора обратиться к невропатологу или эндокринологу. Помните, что разум и тело - элементы одной системы. А усталость - это часто признак того, что пришло время отдохнуть.