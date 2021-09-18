Масштабний фестиваль дзюдо Kremen Cup зібрав талановиту молодь у Кременчуці

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 226

У Кременчуці на манежі стадіону «Політехнік» відбувся 6 Відкритий дитячий фестиваль з дзюдо «Kremen Cup». Ці змагання були присвячені 75-річниці з Дня народження засновника дзюдо у Кременчуці Миколи Гальченка.

Микола Гальченко - засновник дзюдо у Кременчуці, а також тренер Віталія Середи та Василя Новіка. Микола Олексійович створив першу секцію дзюдо на КрАЗі.

Як розповів віцепрезидент спортивного клубу «Кремень Дзюдо» Віталій Середа, участь у змаганнях взяли близько 500 учасників. Спортсмени представили майже всі області України, а також були команди з Латвії та Молдови.

Дзюдоїсти СК «Кремень Дзюдо» попри високу конкуренцію у вагових категоріях вибороли наступні медалі:

Лоїк Іван - срібло

Шульженко Олександр - бронза

Великотрав Яніна - бронза

Цвелих Катерина - бронза

Бурдейна Ольга - бронза

У командному заліку чемпіоном стала команда з Дніпра, друге місце – у Ромнів, а на третю сходинку піднялась команда з Харкова.