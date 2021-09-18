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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Масштабний фестиваль дзюдо Kremen Cup зібрав талановиту молодь у Кременчуці

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 226

 

Вітаємо юних спортсменів

У Кременчуці на манежі стадіону «Політехнік» відбувся 6 Відкритий дитячий фестиваль з дзюдо «Kremen Cup». Ці змагання були присвячені 75-річниці з Дня народження засновника дзюдо у Кременчуці Миколи Гальченка. 

Микола Гальченко - засновник дзюдо у Кременчуці, а також тренер Віталія Середи та Василя Новіка. Микола Олексійович створив першу секцію дзюдо на КрАЗі.

Як розповів віцепрезидент спортивного клубу «Кремень Дзюдо» Віталій Середа, участь у змаганнях взяли близько 500 учасників. Спортсмени представили майже всі області України, а також були команди з Латвії та Молдови. 

Дзюдоїсти СК «Кремень Дзюдо» попри високу конкуренцію у вагових категоріях вибороли наступні медалі:

  • Лоїк Іван - срібло
  • Шульженко Олександр - бронза
  • Великотрав Яніна - бронза
  • Цвелих Катерина - бронза
  • Бурдейна Ольга - бронза

У командному заліку чемпіоном стала команда з Дніпра, друге місце – у Ромнів, а на третю сходинку піднялась команда з Харкова.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Віталій Середа
Теги: дзюдо
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