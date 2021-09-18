Головний коп Кременчука Олександр Борзенко розчулив та змусив плакати холостячку Злату Огнєвіч

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17 вересня на телеканалі СТБ стартував проєкт «Холостячка», де за серце співачки Злати Огнєвіч боротимуться 20 чоловіків. Один з претендентів – головний коп Кременчука Олександр Борзенко. Представляючи себе глядачам, він розповів, що є романтиком і любить читати вірші коханій під місяцем, а також назвав себе плюшевим термінатором.

Олександр з’явився до холостячки ефектно – він «увірвався» на вечірку на поліцейській машині з проблисковими маячками. Головний коп Кременчука подарував дівчині білий торт від кременчуцької кондитерської компанії, яка виступає спонсором самого проєкту, та кошик ромашок. На торті були вигравірувані ноти пісні Злати Огнєвіч «Солодка кара».

Після першого знайомства співачка зазначила, що Олександр – мужній та сильний, романтичний і класний, в ньому є внутрішня харизма. Проте додала, що побоюється людей, які працюють в правоохоронних органах, бо вони можуть бути жорсткими.

Коли Злата познайомилася з усіма претендентами та зайшла до кімнати, де зібралися чоловіки, дехто з них вибіг до неї, аби справити враження і похизуватися. Але Олександр був єдиним, хто запропонував їй стілець, адже вона втомилася після дня зйомок. Цей його джентльменський жест викликав роздратування в інших учасників, але сподобався холостячці.

Далі було два конкурси, де чоловіки демонстрували свої розум та силу. У першому вони мали вдарити по боксерській груші. Кременчужанин своїм ударом набрав 913 балів, проте пізніше його обійшли четверо інших учасників, тож його результат був п’ятим.

У другому конкурсі претендентам треба було відповідати на запитання з різних галузей знань й набирати бали за кожну вірну відповідь. Олександр не зміг правильно відповісти, скільки буде 0,3 км у міліметрах, і не зміг скласти конкуренцію іншим.

Також у випуску показали і особисту бесіду поліцейського та Злати, під час якої вони скуштували торт з нотами. І тут кременчужанин довів співачку до сліз, бо розповів про своє життя у Маріуполі, коли там точилися бойові дії, як через це він попрощався з дівчиною, з якою зустрічався 6 років. Злата розчулилася, адже втратила дім через анексію Криму.

Разом з тим, їм вдалося поговорити й на інші теми та краще пізнати одне одного – про дитинство, шрами, смаки в їжі. Олександр зізнався, що у нього був план: якщо він зрозуміє, що Злата – зазнайка, то піде з проєкту. Проте це виявилося не так, і дівчина просто підкорила його.

- Злата вся такая воздушная, красивая, её линии, губы, взгляд просто фантастические! Между нами образовался коннект, мы словили волну общения как на первом свидании. Я думаю, когда у нас случится первое свидание, нам будет легко, классно проводить время, - поділився кременчужанин.

Холостячка ж назвала Олександра відкриттям вечора і сказала, що його зовнішність виявилася оманливою, бо за його суворістю ховається добра та зворушлива натура:

- В нём чувствуется мужественность, сила, и в то же время с ним можно себя почувствовать хрупкой, уязвимой, нежной, любимой, желанной.

Наприкінці вечора холостячка віддала Олександру Борзенку одразу два титули – «Найтурботливіший» та «Найщиріший». Крім того, він одним з перших отримав троянду, яка є «перепусткою» у наступну програму.

Переглянути випуск можна ТУТ .