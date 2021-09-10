Відкриття приймального відділення «‎Кременчуцької» знову перенесуть: тепер - на листопад

Кременчужани ніяк не дочекаються відкриття приймального відділення Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»: спочатку урочиста подія планувалася на кінець травня, потім - на 20 червня, а тепер обіцяють, що реконструкція завершиться до листопада.
Причина постійних перенесень строків банальна: місто має борги перед підрядником. На даний момент, за словами міського голови, заборгованість становить близько 500 тисяч гривень.
Він додав, що підрядника - ТОВ «ЛОНА-Ч» з Полтави - обирали за допомогою системи Prozorro, і в голосі мера почулося розчарування. Адже зайвих обігових коштів підрядник не має і працювати в борг не може.
Тим часом кременчуцькі комунальні підприємства продовжують працювати: «ШРБУ» вже встановило бордюри та готується до асфальтування прилеглої території, «Міськсвітло» найближчим часом встановить системи зовнішнього освітлення, а «Благоустрій Кременчука» працює над озелененням території. Усі ці роботи орієнтовно завершаться до 24 вересня. Потім збератимуть документи щодо готовності відділення до відкриття, аби отримати відповідні дозволи.
Але навіть якщо підрядник виконає всі роботи в строк, облаштування в'їздів на територію лікарні продовжиться до кінця року: об'єм робіт надто великий, і раніше впоратися «ШРБУ» просто не зможе.