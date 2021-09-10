Відкриття приймального відділення «‎Кременчуцької» знову перенесуть: тепер - на листопад

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 321

Місто заборгувало 500 тисяч гривень за виконання робіт, а власних обігових коштів підрядник не має

Кременчужани ніяк не дочекаються відкриття приймального відділення Лікарні інтенсивного лікування «‎Кременчуцька»: спочатку урочиста подія планувалася на кінець травня, потім - на 20 червня, а тепер обіцяють, що реконструкція завершиться до листопада.

Причина постійних перенесень строків банальна: місто має борги перед підрядником. На даний момент, за словами міського голови, заборгованість становить близько 500 тисяч гривень.

- Ми зараз шукаємо ці гроші, щоб віддати підряднику, щоб від рухався далі, - розповів Віталій Малецький.

Він додав, що підрядника - ТОВ «‎ЛОНА-Ч» з Полтави - обирали за допомогою системи Prozorro, і в голосі мера почулося розчарування. Адже зайвих обігових коштів підрядник не має і працювати в борг не може.

Тим часом кременчуцькі комунальні підприємства продовжують працювати: «ШРБУ» вже встановило бордюри та готується до асфальтування прилеглої території, «‎Міськсвітло» найближчим часом встановить системи зовнішнього освітлення, а «‎Благоустрій Кременчука» працює над озелененням території. Усі ці роботи орієнтовно завершаться до 24 вересня. Потім збератимуть документи щодо готовності відділення до відкриття, аби отримати відповідні дозволи.

- Я сподіваюсь, що до листопада ми все це завершимо, - додав міський голова.

Але навіть якщо підрядник виконає всі роботи в строк, облаштування в'їздів на територію лікарні продовжиться до кінця року: об'єм робіт надто великий, і раніше впоратися «ШРБУ» просто не зможе.











