11, 12 та 13 вересня Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 94

10-13 вересня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря до кінця доби 10 вересня та упродовж 11-12 вересня, а також у нічні та ранкові години 13 вересня сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.