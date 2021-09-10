У Лубнах мотоцикліст в'їхав у Fiat

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 217

9 вересня, близько 13.00, по вулиці Польовій у місті Лубни, сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 27-річний водій мотоцикла LONCIN зіткнувся з автомобілем Fiat Scudo, під керуванням 54-річного водія.

У результаті ДТП мотоцикліста ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.