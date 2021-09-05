Цунамі спаму нахлинуло Україну після перемоги кременчужанина на Паралімпіаді - дісталося ексфутболісту «Динамо»

Небувалий скандал вибухнув на Паралімпійських іграх у Токіо. Однією зі сторін скандалу стала Україна. У штовханні ядра паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Далі медалі взяли кременчужани Максим Коваль (срібло) і Олександр Яровий (бронза). Але після закінчення змагань українці подала протест.
Одразу після закінчення змагань українська команда подала протест. Виявилося що Золкефлі порушив правила, вн не вчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією.
Після того, як результати Мухаммада анулювали, золоту медаль отримав наш Максим Коваль, срібло Олександр Яровий, а бронзу грек Ефстратіос Николаїдіс.
Кременчужанин Максим Коваль спокійно відреагував на звинувачення, ніби його «золото ганебне».
- Мені однаково. Запізнилися – так запізнилися. Умови для всіх одні.
Чи змінилося щось в настрої наступного дня після фіналу? Та ні, все чудово. Звісно, приємніше мати вищу нагороду, ніж булла, - поділився Максим.
Ще один кремен чужанин Олександр Яровий додав:
- Малайзієць запізнився на чотири хвилини. Самі винні.
Вболівальники із Малайзії звинувачували Україну і Міжнародний паралімпійський комітет в нечесному вирішенні.
У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці "Україна". Найпопулярніші коментарі: "Ганьба Україні".
До критики приєднався навіть Міністр охорони здоров'я Малайзії, який написав: "Ганебне рішення... Підло і дріб'язково. Вкрали золото і світовий рекорд".
Дійшло до того, що під роздачу потрапив колишній воротар київського Динамо і збірної України Максим Коваль. Малайзійці писали під його постом в Instagram гнівні відгуки. Вони просто переплутали футболіста і легкоатлета, які повні тезки.
Але були і ті, хто став на захист Коваля. "Ми повинні забиратися звідси", – писали малайзійці своїм землякам, які сплутали двох спортсменів.