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Цунамі спаму нахлинуло Україну після перемоги кременчужанина на Паралімпіаді - дісталося ексфутболісту «Динамо»

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 661

 

Золотий скандал Паралімпіади зрикошетив у Максима Коваля

Небувалий скандал вибухнув на Паралімпійських іграх у Токіо. Однією зі сторін скандалу стала Україна. У штовханні ядра паралімпійським чемпіоном зі світовим рекордом став Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії. Далі медалі взяли кременчужани Максим Коваль (срібло) і Олександр Яровий (бронза). Але після закінчення змагань українці подала протест. 

Одразу двоє кременчужан встановили рекорди й завоювали нагороди на Паралімпіаді зі штовхання ядра

Що трапилося

Одразу після закінчення змагань українська команда подала протест. Виявилося що Золкефлі порушив правила, вн не вчасно прийшов в кімнату очікування перед стартом. Це і послужило дискваліфікацією.

Після того, як результати Мухаммада анулювали, золоту медаль отримав наш Максим Коваль, срібло Олександр Яровий, а бронзу грек Ефстратіос Николаїдіс.

 

«Запізнився на чотири хвилини. Самі винні»

Кременчужанин Максим Коваль спокійно відреагував на звинувачення, ніби його «золото ганебне».

- Мені однаково. Запізнилися – так запізнилися. Умови для всіх одні.

Чи змінилося щось в настрої наступного дня після фіналу? Та ні, все чудово. Звісно, приємніше мати вищу нагороду, ніж булла, - поділився Максим.

Ще один кремен чужанин Олександр Яровий додав:

- Малайзієць запізнився на чотири хвилини. Самі винні.

 

Атака на соцмережі

Вболівальники із Малайзії звинувачували Україну і Міжнародний паралімпійський комітет в нечесному вирішенні.

У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці "Україна". Найпопулярніші коментарі: "Ганьба Україні".

До критики приєднався навіть Міністр охорони здоров'я Малайзії, який написав: "Ганебне рішення... Підло і дріб'язково. Вкрали золото і світовий рекорд".

Дійшло до того, що під роздачу потрапив колишній воротар київського Динамо і збірної України Максим Коваль. Малайзійці писали під його постом в Instagram гнівні відгуки. Вони просто переплутали футболіста і легкоатлета, які повні тезки.

Але були і ті, хто став на захист Коваля. "Ми повинні забиратися звідси", – писали малайзійці своїм землякам, які сплутали двох спортсменів.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: паралімпіада легка атлетика штовхання ядра Максим Коваль футбол скандал спам Динамо
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