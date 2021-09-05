Хокеїсти «Кременчук-2006» стали бронзовими призерами на турнірі в Києві

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 198

На льодовій арені ВДНГ в Києві стали відомі переможці Відкритої першості ДЮСШ «Сокіл» серед юнаків 2005 р.н. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

У матчі за третє місце «Кременчук-2006» обіграв «Ковалівських Кабанів». За півтори хвилини до кінця зустрічі підопічні Валерія Клюшнева встановили фінальний рахунок – 5:4.

У вирішальному матчі за «золото» зустрілись дві київські колективи – «Крижинка» та «Сокіл». В напруженій боротьбі сильнішими виявились останні, перемігши опонентів з рахунком 1:0.