З нагорди 30-річчя Незалежності України відзначили волонтерів Кременчука

Волонтерство і благочинність не повинні залишатись непоміченим. На фото видавець ВД Приватна газета (Телеграф, Приватна газета, Для дому та сімї) Сергій Кулясов та боєць Василь Онищенко
З нагоди ЗО-річчя Незалежності України Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО подякував меценатам і волонтерам, які протягом 7 років війни за незалежність нашої держави допомагають фронтовим підрозділам, підтримують ветеранів та родини загиблих, допомагають в реалізації волонтерських ініціатив, серед яких видавець Видавничого дому Приватна газета Сергій Кулясов.
Подяки та слова вдячності від Координаційного центру об'єднань ветеранів АТО отримали: Едуард Гожий (Полтава), Юрій Гриценко, Сергій Каптан, Віталій Лукацький, Сергій Кулясов, Семен Лещинський, Сергій Лисенко (Полтава), Микола Несен, Світлана Орленко, Наталія Папкова, Сергій Сниткін, Наталія Сорока, Надія Суховієнко, Наталія Талипова (Полтава), Ксенія Тарасова, Вячеслав Яворський.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).