З нагорди 30-річчя Незалежності України відзначили волонтерів Кременчука

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 145

Волонтерство і благочинність не повинні залишатись непоміченим. На фото видавець ВД Приватна газета (Телеграф, Приватна газета, Для дому та сімї) Сергій Кулясов та боєць Василь Онищенко

З нагоди ЗО-річчя Незалежності України Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО подякував меценатам і волонтерам, які протягом 7 років війни за незалежність нашої держави допомагають фронтовим підрозділам, підтримують ветеранів та родини загиблих, допомагають в реалізації волонтерських ініціатив, серед яких видавець Видавничого дому Приватна газета Сергій Кулясов.

Подяки та слова вдячності від Координаційного центру об'єднань ветеранів АТО отримали: Едуард Гожий (Полтава), Юрій Гриценко, Сергій Каптан, Віталій Лукацький, Сергій Кулясов, Семен Лещинський, Сергій Лисенко (Полтава), Микола Несен, Світлана Орленко, Наталія Папкова, Сергій Сниткін, Наталія Сорока, Надія Суховієнко, Наталія Талипова (Полтава), Ксенія Тарасова, Вячеслав Яворський.

- А також – колективу відділення №15 Кременчука ТОВ «Нова пошта», через яке й досі відправляють маскувальні сітки бойовим підрозділам. Дякуємо Вам – всім і кожному! –за особисту відповідальність за збереження держави! Проблем багато. Але будемо вирішувати їх разом. Єднаймося! Слава Україні! - йдеться у повідомленні.