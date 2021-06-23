Після ДТП кременчужанка Марія Софійченко потребує операції

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 540

У жінки кілька проблем й кожна потребує вирішення

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулася 53-річна кременчужанка Марія Софійченко, жінка після ДТП потребує операції. Кременчужанка розповіла, що нога двічі зазнала пошкоджень: спочатку удар зазнала після ДТП, а вдруге на проблемну ногу впав сусід. Лікарі встановили діагноз лімфостаз. На операцію необхідно 5 000 грн, а також кошти на реабілітацію.

Також у жінки хронічна екзема кистей рук. Жінка розповіла, що кілька років назад вона відчула біль при прибиранні, згодом з'ясувалося, що у неї екзема. Вона розповіла, що руки червоніють, тому доводиться іноді ходити в рукавичках.

- Зараз через коронавірус доводиться користуватися часто дезінфектором, а це дужче починає шкодити рукам й з'являються ранки. Але інакше ніяк, - поділилася Марія. Жінка користувалася лише дитячим милом, господарське або спиртовмісне - негативно впливає на шкіру кременчужанки.

До всього додалася травма, яку отримала два роки назад, коли її збив велосипед. Шкутильгаючи Марія у лікарні дізналася, що у неї зараження. Тепер доводиться лікувати й ногу й берегти руки.

Для тих хто бажає допомогти картка ПриватБанку: 5168 7422 2776 9399 (Марія Семенівна Софійченко).