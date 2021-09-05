Керівник перинатального центру Радомир Сербін підкорив одну з найвищих вершин Кавкказу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 430 Коментарів: 1

«… весь мир на ладони - ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим у которых вершина ещё впереди…»

Прапор Кременчука підняли на відомій вершині світу - Казбек, на висоті 5033 м. Його підняв директор Кременчуцького перинатального центру II рівня Радомир Сербін.

За кілька днів після сходження кременчжанина на горі Казбек сталося сходження великої лавини. Під сніговим завалом опинилася польсько-українська група альпіністів.На допомогу викликали рятувальників і вертоліт.