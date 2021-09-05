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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Керівник перинатального центру Радомир Сербін підкорив одну з найвищих вершин Кавкказу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 430 Коментарів: 1

 «… весь мир на ладони - ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим у которых вершина ещё впереди…»

Прапор Кременчука підняли на відомій вершині світу - Казбек, на висоті 5033 м. Його підняв директор Кременчуцького перинатального центру II рівня Радомир Сербін.

За кілька днів після сходження кременчжанина на горі Казбек сталося сходження великої лавини. Під сніговим завалом опинилася польсько-українська група альпіністів.На допомогу викликали рятувальників і вертоліт.

- Казбек редко можно увидеть в ясную погоду. Чаще его вершина окутана облаками. И свой нрав и свою милость он нам показал сполна. И именно погода определяет возможность восхождения. И только потом играет фактор высоты и подготовки.

Что для меня восхождение на Казбек? Это моя цель в альпинизме последний год. Это год тренировок. Это три бессонные ночи в палатке на высоте 3700 под грохот грома, молний и засыпающий палатку снег. Это переход через ледники с разломами и трещинами. Это штурм вершины протяженностью 17 часов без еды и отдыха, из которых 11 часов только вверх. Это двое порванных штурмовых брюк при срыве, благо была связка и ледоруб. Это невероятные виды с вершины, когда ты выше всех над облаками. И это прежде всего победа. Победа над собой.

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Автор: Альона Душенко
Теги: альпінізм скелелазіння перинатальний центр Радомир Сербин
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Коментарі: 1

964
Angel737:
Сьогодні, 19:53

Спасибо за Фото.


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