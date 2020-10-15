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Кременчук, Благодійність

Смаколиками та допомогою побратимів привітали військового з Днем захисника України

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 122

 

Бійцю допомагають утеплити будинок 

Кременчужани підтримкою, будівельними матеріалами та смаколиками для діток привітали бійця Василя Онищенка. Для розширення будинку Василю привезли газоблоки та клеючу суміш.


- Поздравляю всех причастных с Днем Захисника Вiтчизни! И хочу сказать искреннее спасибо тем, кто стоял и продолжает стоять на Стене в Дозоре, защищая нас всех от запоребриковой «братской любви».


Как известно, мужчины спасибо не говорят - мужчины спасибо делают. Со мной согласились Дмитро Кравченко, Семен Лещинский и Юрий Андрусенко, и (к сожалению) наших возможностей хватило в этот день сделать спасибо только одному Защитнику - Василю Онищенко. Как он и просил, газоблоки и клеющую смесь для расширения его более чем скромного жилья доставлено. Три его девчушки получили «ящик варенья и корзину печенья» - скучать им тоже не пришлось:) Спасибо за физическую помощь Костя Федчун, Владимир Поляков и кому-то еще (так стыдно - забыл фамилии записать, простите). Героям Слава! - написав на своїй сторінці в фейсбуці видавець видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов. 


Василь Онищенко - батько трьох чудових донечок. На початку весни 2014 року з дружиною планували розширити будинок й готували місце під фундамент, але війна з Росією внесла свої корективи. Василь спочатку служив у батальйоні «Айдар» біля кримського півострову, згодом пройшов Дебальцево у складі 128 бригади. Василь тричі був поранений. Втретє поранення прийшлося на те місце, яке вже було пошкоджене. У чоловіка немає частини кістки ключиці. Попри нестерпний біль та незручності Василь самотужки зводить будинок однією рукою.


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Кулясов
Теги: допомога благодійність
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