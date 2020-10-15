Смаколиками та допомогою побратимів привітали військового з Днем захисника України

Кременчужани підтримкою, будівельними матеріалами та смаколиками для діток привітали бійця Василя Онищенка. Для розширення будинку Василю привезли газоблоки та клеючу суміш.

- Поздравляю всех причастных с Днем Захисника Вiтчизни! И хочу сказать искреннее спасибо тем, кто стоял и продолжает стоять на Стене в Дозоре, защищая нас всех от запоребриковой «братской любви».



Как известно, мужчины спасибо не говорят - мужчины спасибо делают. Со мной согласились Дмитро Кравченко, Семен Лещинский и Юрий Андрусенко, и (к сожалению) наших возможностей хватило в этот день сделать спасибо только одному Защитнику - Василю Онищенко. Как он и просил, газоблоки и клеющую смесь для расширения его более чем скромного жилья доставлено. Три его девчушки получили «ящик варенья и корзину печенья» - скучать им тоже не пришлось:) Спасибо за физическую помощь Костя Федчун, Владимир Поляков и кому-то еще (так стыдно - забыл фамилии записать, простите). Героям Слава! - написав на своїй сторінці в фейсбуці видавець видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.