Хто у понеділок залишиься без електроенергії у Кременчуці
Сьогодні, 14:06
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Електроенергії не буде з 5 до 19 години
«Полтаваобленерго» попереджає, що 6 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Космонавтів,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Чумацький шлях,
- вул. Григорія Чуркіна,
- вул. Ліщинова,
- вул. Мєндєлєєва,
- вул. Чорноморська,
- вул. Тіниста,
- вул. Василя Стуса,
- пров. Гайдамацький,
- пров Михайлівський,
- пров Пилипа Орлика,
- пров Самойлівський,
- пров Космічний,
- пров Автобусний,
- пров Грузинський,
- пров Вагонобудівний,
- пров Патаржинського,
- пров Івана Миколайчука,
- пр. Самойлівський,
- туп. Самойлівський
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Молодіжна, 23-39,
- вул. Тараса Бульби, 16, 18, 20
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Вітчизняна,
- вул. Юрія Кондратюка,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Кооперативна,
- пров. Квітневий,
- пров Барьєрний,
- пров Бакинський,
- пров Луговий,
- пр. Луговий
- вул. Соборна, 34/32, 36,
- вул. Гагаріна, 24, 26, 28, 30, 34/32
- вул. Чорноморська,
- вул Гайдамацька,
- вул. Ліщинова,
- пров. Пилипа Орлика,
- пров Космонавтів,
- пров Бородинський,
- пров Чорноморський,
- пров Грузинський
- вул. Ярмаркова,
- вул Кронштадська,
- вул Деповська,
- вул Військова,
- вул Ново-Іванівська,
- вул Басейна,
- вул Миколи Кучми,
- вул Силікатна,
- пров. Ново-Іванівський,
- пров Столярний,
- пров Тихий,
- пров Силікатний,
- пров Редутний
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 12а, 14, 16,
- вул. Макаренка, 38-61,
- пров. Передовий, 1-14,
- пров Ліварний, 11, 13