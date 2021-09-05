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Кременчук

Хто у понеділок залишиься без електроенергії у Кременчуці

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 569

 

Електроенергії не буде з 5 до 19 години

«Полтаваобленерго» попереджає, що 6 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Космонавтів,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Чумацький шлях,
  • вул. Григорія Чуркіна,
  • вул. Ліщинова,
  • вул. Мєндєлєєва,
  • вул. Чорноморська,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Василя Стуса,
  • пров. Гайдамацький,
  • пров Михайлівський,
  • пров Пилипа Орлика,
  • пров Самойлівський,
  • пров Космічний,
  • пров Автобусний,
  • пров Грузинський,
  • пров Вагонобудівний,
  • пров Патаржинського,
  • пров Івана Миколайчука,
  • пр. Самойлівський,
  • туп. Самойлівський

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Молодіжна, 23-39,
  • вул. Тараса Бульби, 16, 18, 20

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Вітчизняна,
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Кооперативна,
  • пров. Квітневий,
  • пров Барьєрний,
  • пров Бакинський,
  • пров Луговий,
  • пр. Луговий
  • вул. Соборна, 34/32, 36,
  • вул. Гагаріна, 24, 26, 28, 30, 34/32
  • вул. Чорноморська,
  • вул Гайдамацька,
  • вул. Ліщинова,
  • пров. Пилипа Орлика,
  • пров Космонавтів,
  • пров Бородинський,
  • пров Чорноморський,
  • пров Грузинський
  • вул. Ярмаркова,
  • вул Кронштадська,
  • вул Деповська,
  • вул Військова,
  • вул Ново-Іванівська,
  • вул Басейна,
  • вул Миколи Кучми,
  • вул Силікатна,
  • пров. Ново-Іванівський,
  • пров Столярний,
  • пров Тихий,
  • пров Силікатний,
  • пров Редутний
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 12а, 14, 16,
  • вул. Макаренка, 38-61,
  • пров. Передовий, 1-14,
  • пров Ліварний, 11, 13
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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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