Ходи на глибині до 5 метрів: як на Полтавщині досліджують підземелля

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 503

У гадяцькому парку «Перемога», що у центрі міста, під землею виявили пустоти, ймовірно, створені людьми. Вони можуть бути частиною давніх підземель. Це результати дослідження київських науковців, які працювали на місці, каже Катерина Кувшинова. Про це повідомляє Суспільне Полтава.

- Вони приїхали з експедицією сюди, до нас. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Лабораторія неруйнівних методів дослідження». І нас це задовольняло, тобто це дослідження, які проводяться безпосередньо поверхневим способом, не потрібно великих заглиблень, руйнувань, – говорить начальниця відділу культури і туризму Гадяцької міськради Катерина Кувшинова.

Київська фірма почала дослідження у квітні цього року. За словами Катерини Кувшинової, підземні ходи можуть бути на глибині від 3 до 5 метрів. Їх, ймовірно, будували приблизно 400 років тому.

Фрагмент підземних ходів у Гадячі нині доступний для відвідувачів. Він є складовою місцевого історико-краєзнавчого музею. Цей хід відкрили тоді ж, як і сам заклад, – 2012, каже працівниця музею Марія Рахмун.

- Свого часу тут була і зброярня, і винний льох, і місце, де тримали ув'язнених, і витверезник. За часів Радянського Союзу тут зберігали овочі. Окремі ходи є діючими. І діючі вони донині. Знаходилися вони випадково, ще не в таких далеких 70-х (1970-х роках – ред.). Вони не були достовірно, науково, фахово досліджені, – розповідає працівниця Гадяцького історико-краєзнавчого музею Марія Рахмун.

Дослідження інших підземних ходів у Гадячі почали навесні цього року, каже Катерина Кувшинова.

- Це питання було підняте на сесії міської ради, на розгляд депутатів, на розгляд комісії. Були спрямовані кошти на роботу. У нас виділено 100 тисяч. Коли ми зіткнулися з цінами, з масштабами роботи, то виявляється, що це такий мізер. І нам сюди ще треба багато шукати коштів, укладати, – каже начальниця відділу культури і туризму Гадяцької міськради Катерина Кувшинова.

Підземні ходи у Гадячі будували, зокрема, і з метою оборони, каже Марія Рахмун.

За словами начальниці гадяцького відділу культури Катерини Кувшинової, наступного року для досліджень планують залучити археологів.