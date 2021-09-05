На проспекті Свободи внаслідок ДТП загинув водій

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 вересня, близько 9:05, на проспекті Свободи у Кременчуці. За попередньою інформацією 58-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ-2104» під час руху зіткнувся з електроопорою. Унаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події. 88-річного пасажира легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до відділення КНМП «ЛІЛ «Кременчуцька».

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини та причини ДТП.