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У вересні матусі ще не отримають Пакунки малюка

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 351

 

Четвертий місяць тривають тендерні процедури із закупівлі Пакунків малюка. Перший етап закупівель Пакунку малюка вже завершено. 16-го серпня було визначено чотирьох переможців першого етапу аукціону – ними стали ТОВ «Скай Трейд Україна» (що постачали Пакунки в пологові України протягом останніх років), ТОВ «ТК-Домашній текстиль», ТОВ «МІК» та ТОВ «Виробнича організація «Харків»».  

З цими чотирма організаціями Міністерство соціальної політики має укласти рамкові угоди. Але на цьому процедура не завершується. Для вибору однієї компанії-постачальника Пакунків Мінсоц має оголосити ще один аукціон. Тільки після цього обрана компанія розпочне виробництво та поставки. 

 

Помилки у тендерній документації, довготривалий вибір закупівельної організації та необхідність внесення поправок до закону вже призвело до суттєвих затримок. За попереднім планом, закупівлі мали відбутися ще наприкінці минулого року. Але навіть з моменту офіційного оголошення старту тендеру пройшло вдвічі більше часу, ніж планувалося.

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За найбільш оптимістичними підрахунками, підписання з обраною організацією договору на поставку Пакунків малюка можливе тепер не раніше початку вересня. Тому не варто розраховувати на появу Пакунків раніше початку жовтня.  

Сім`ї новонароджених давно чекають на соціальну допомогу і постійно цікавляться перебігом закупівель. 
З відкритих джерел також стало відомо, що Міністерство соціальної політики отримало від виробників цінові пропозиції, найнижча з яких дозволяє за рахунок оптових цін закупити 107 тис пакунків малюка на 120 млн грн дешевше очікуваної вартості. Тобто, держава зможе зекономити понад 120 млн гривень не знижуючи якість та наповнення самого Пакунку. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пакунок малюка
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