У Кременчуці не видають «пакунки малюка»: куди звертатися батькам

У Кременчуці породіллям вже близько місяця не видають «пакунки малюка». Цю інформацію ТЪ підтвердив директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін. У Кременчук бебі-бокси надходять централізовано, але зараз є проблема з їхнім постачанням на всеукраїнському рівні.
28 квітня в електронній системі ПроЗорро оголошено закупівлю більше 100 тис бебі-боксів для доставки матусям у пологових відділеннях у 2021 році.
У компанії Sky Trade, яка виробляє бейбі-бокси і зацікавлена у тому, щоб тендер відбувся, зазначають, що зараз він під загрозою зриву. А відтак є великі ризики зриву поставок «пакунків малюка» у 2021 році.
Як повідомили в компанії, право на проведення тендеру отримали ДП «Українські спеціальні системи» (далі - ДП «УСС»), які до цього часу спеціалізувалися виключно на закупівлях комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. Замовником закупівель у ДП «УСС» виступає Міністерство соціальної політики України.
Компанія Sky Trade має претензії до тендерної документації на пакунки та самої організації тендеру.
За словами Радомира Сербіна, жінкам, яких виписують з пологового будинку, надають довідки про те, що вони не отримали «пакунок» малюка. На підставі цієї довідки вони мають можливість оформити грошову компенсацію (виплати здійснюються через Приватбанк) на 5 тис грн. На ці кошти молоді батьки можуть купити необхідні для дитини речі.
Очільниця департаменту соціального захисту населення Марина Доценко пояснила, що батькам слід звертатися з довідкою про неотримання бебі-боксу та відповідною заявою до управління соціального захисту населення протягом 30 днів з дати народження дитини. Зробити це можна через ЦНАП.