У Кременчуці не видають «пакунки малюка»: куди звертатися батькам

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 537

У Кременчуці породіллям вже близько місяця не видають «пакунки малюка». Цю інформацію ТЪ підтвердив директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін. У Кременчук бебі-бокси надходять централізовано, але зараз є проблема з їхнім постачанням на всеукраїнському рівні.





28 квітня в електронній системі ПроЗорро оголошено закупівлю більше 100 тис бебі-боксів для доставки матусям у пологових відділеннях у 2021 році.



У компанії Sky Trade, яка виробляє бейбі-бокси і зацікавлена у тому, щоб тендер відбувся, зазначають, що зараз він під загрозою зриву. А відтак є великі ризики зриву поставок «пакунків малюка» у 2021 році.



Як повідомили в компанії, право на проведення тендеру отримали ДП «Українські спеціальні системи» (далі - ДП «УСС»), які до цього часу спеціалізувалися виключно на закупівлях комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. Замовником закупівель у ДП «УСС» виступає Міністерство соціальної політики України.



Компанія Sky Trade має претензії до тендерної документації на пакунки та самої організації тендеру.





- Технічні умови предмету закупівлі – вмісту «пакунків малюка» – дають можливості для постачання неякісних дитячих товарів. А вимоги тендерної документації не містять жодних запобіжників від недобросовісної конкуренції та так званого «тендерного тролінгу». Вбачаються великі ризики того, що до вказаної закупівлі будуть допущені фіктивні компанії, які матимуть на меті зрив закупівлі та поставок «пакунків малюка», - йдеться у прес-релізі Sky Trade.





За словами Радомира Сербіна, жінкам, яких виписують з пологового будинку, надають довідки про те, що вони не отримали «пакунок» малюка. На підставі цієї довідки вони мають можливість оформити грошову компенсацію (виплати здійснюються через Приватбанк) на 5 тис грн. На ці кошти молоді батьки можуть купити необхідні для дитини речі.





- Ті, хто не отримав («пакунок малюка» – ред.), вони вже й не отримають його. Коли надійдуть нові поставки, тоді ми будемо вже видавати готові, - сказав пан Сербін.





Очільниця департаменту соціального захисту населення Марина Доценко пояснила, що батькам слід звертатися з довідкою про неотримання бебі-боксу та відповідною заявою до управління соціального захисту населення протягом 30 днів з дати народження дитини. Зробити це можна через ЦНАП.



