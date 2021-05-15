Кубок Дніпра у Кременчуці набирає обертів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 357

У Кременчуці в самому розпалі змагання з футболу - Кубок Дніпра. Вже сьогодні пройде 4 матчі у групах «А» і «Б» на полі ВПУ №7.





15.05, 10:00 Поло – Брест

15.05, 11:00 Кредмаш – ПП

15.05, 12:00 Рошен – Марсель

15.05, 13:00 Локомотив – Інтер Авто





Результати Кубку Дніпра





Дата Матч Результат Група ВПУ-7 30.04.2021 1-й Віконний – Джей Ті Ай (Єщенко, Тітар, Баронін – Лопатнюк-4, Калюжний) 3:5 «Б» 30.04.2021 Світ спорту – Геологія (Лавський-2, Ботвінко-2, Голубенко, Львов, Шимбаков) 0:7 «А» 30.04.2021 Кременчук – Рошен (Уманець-2, Радченко, Гемба – Безуглий-2, Матвійчук, Рудницький, Остапенко О.) 4:5 «А» ВПУ-7 01.05.2021 Кредмаш – Марсель (Прошакін-3, Щербак – Кравчук-2, Шаманський-2, Крупін, Олійник) 4:6 «А» 01.05.2021 Локомотив – Теплоенерго-Шарліс (Чижов – Ващенко, Головченко, Локтіонов, Пушкеля, Цапко, ???) 1:6 «Б» 01.05.2021 Поло – Інтер Авто (Гринь-2, Палій-2 – Галета-2, Матвієнко) 4:3 «Б»

Дата Матч Результат Група ВПУ-7 07.05.2021 Брест – Джей Ті Ай (Молодика, Красноплахтич) 0:2 «Б» 07.05.2021 Світ спорту – Кредмаш (Клімович-2, Орендаренко І., Клименко, Арішин, Приходько – Шибко-2, Анікеєв, Прошакін, Бондаренко) 6:5 «А» 07.05.2021 1-й Віконний – Поло (Геревич-2, Кучма, Баронін – Піскун-2, Гринь, Палій, Малюк, Тущенко) 4:6 «Б» ВПУ-7 08.05.2021 Марсель – Кременчук (Шаманський-6, Кравчук-3, Олійник-2, Марченко-2 – Радченко, Марченко) 13:2 «А» 08.05.2021 ПП – Геологія (Нагорняк-4, Костиренко-2, Юрченко-2, Аліфанов, Ботвінко, Голубенко, Лавський) 0:12 «А» 08.05.2021 Інтер Авто – Теплоенерго-Шарліс (Галета-2, Петрушевський, Шишкін, Ванжула – Локтіонов-2, Хвойницький-2, Попельнюх, Цапко, Пятибрат, Гонтар) 5:8 «Б»



