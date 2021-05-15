Кубок Дніпра у Кременчуці набирає обертів

У Кременчуці в самому розпалі змагання з футболу - Кубок Дніпра. Вже сьогодні пройде 4 матчі у групах «А» і «Б» на полі ВПУ №7.
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Група
|
|
ВПУ-7
|
30.04.2021
|
1-й Віконний – Джей Ті Ай
(Єщенко, Тітар, Баронін – Лопатнюк-4, Калюжний)
|
3:5
|
«Б»
|
30.04.2021
|
Світ спорту – Геологія
(Лавський-2, Ботвінко-2, Голубенко, Львов, Шимбаков)
|
0:7
|
«А»
|
30.04.2021
|
Кременчук – Рошен
(Уманець-2, Радченко, Гемба – Безуглий-2, Матвійчук, Рудницький, Остапенко О.)
|
4:5
|
«А»
|
|
ВПУ-7
|
01.05.2021
|
Кредмаш – Марсель
(Прошакін-3, Щербак – Кравчук-2, Шаманський-2, Крупін, Олійник)
|
4:6
|
«А»
|
01.05.2021
|
Локомотив – Теплоенерго-Шарліс
(Чижов – Ващенко, Головченко, Локтіонов, Пушкеля, Цапко, ???)
|
1:6
|
«Б»
|
01.05.2021
|
Поло – Інтер Авто
(Гринь-2, Палій-2 – Галета-2, Матвієнко)
|
4:3
|
«Б»
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Група
|
|
ВПУ-7
|
07.05.2021
|
Брест – Джей Ті Ай
(Молодика, Красноплахтич)
|
0:2
|
«Б»
|
07.05.2021
|
Світ спорту – Кредмаш
(Клімович-2, Орендаренко І., Клименко, Арішин, Приходько – Шибко-2, Анікеєв, Прошакін, Бондаренко)
|
6:5
|
«А»
|
07.05.2021
|
1-й Віконний – Поло
(Геревич-2, Кучма, Баронін – Піскун-2, Гринь, Палій, Малюк, Тущенко)
|
4:6
|
«Б»
|
|
ВПУ-7
|
08.05.2021
|
Марсель – Кременчук
(Шаманський-6, Кравчук-3, Олійник-2, Марченко-2 – Радченко, Марченко)
|
13:2
|
«А»
|
08.05.2021
|
ПП – Геологія
(Нагорняк-4, Костиренко-2, Юрченко-2, Аліфанов, Ботвінко, Голубенко, Лавський)
|
0:12
|
«А»
|
08.05.2021
|
Інтер Авто – Теплоенерго-Шарліс
(Галета-2, Петрушевський, Шишкін, Ванжула – Локтіонов-2, Хвойницький-2, Попельнюх, Цапко, Пятибрат, Гонтар)
|
5:8
|
«Б»