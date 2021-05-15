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Кубок Дніпра у Кременчуці набирає обертів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 357

 

Змагання проходять на майданчику ВПУ №7 

У Кременчуці в самому розпалі змагання з футболу - Кубок Дніпра. Вже сьогодні пройде 4 матчі у групах «А» і «Б» на полі ВПУ №7. 


  • 15.05, 10:00 Поло – Брест
  • 15.05, 11:00 Кредмаш – ПП
  • 15.05, 12:00 Рошен – Марсель
  • 15.05, 13:00 Локомотив – Інтер Авто

Результати Кубку Дніпра 


Дата

  

Матч

Результат

Група

 

ВПУ-7

30.04.2021

  

1-й Віконний – Джей Ті Ай

(Єщенко, Тітар, Баронін – Лопатнюк-4, Калюжний)

3:5

«Б»

30.04.2021

  

Світ спорту – Геологія

(Лавський-2, Ботвінко-2, Голубенко, Львов, Шимбаков)

0:7

«А»

30.04.2021

  

Кременчук – Рошен

(Уманець-2, Радченко, Гемба – Безуглий-2, Матвійчук, Рудницький, Остапенко О.)

4:5

«А»

 

ВПУ-7

01.05.2021

  

Кредмаш – Марсель

(Прошакін-3, Щербак – Кравчук-2, Шаманський-2, Крупін, Олійник)

4:6

«А»

01.05.2021

  

Локомотив – Теплоенерго-Шарліс

(Чижов – Ващенко, Головченко, Локтіонов, Пушкеля, Цапко, ???)

1:6

«Б»

01.05.2021

  

Поло – Інтер Авто

(Гринь-2, Палій-2 – Галета-2, Матвієнко)

4:3

«Б»

 

Дата

  

Матч

Результат

Група

 

ВПУ-7

07.05.2021

  

Брест – Джей Ті Ай

(Молодика, Красноплахтич)

0:2

«Б»

07.05.2021

  

Світ спорту – Кредмаш

(Клімович-2, Орендаренко І., Клименко, Арішин, Приходько – Шибко-2, Анікеєв, Прошакін, Бондаренко)

6:5

«А»

07.05.2021

  

1-й Віконний – Поло

(Геревич-2, Кучма, Баронін – Піскун-2, Гринь, Палій, Малюк, Тущенко)

4:6

«Б»

 

ВПУ-7

08.05.2021

  

Марсель – Кременчук

(Шаманський-6, Кравчук-3, Олійник-2, Марченко-2 – Радченко, Марченко)

13:2

«А»

08.05.2021

  

ПП – Геологія

(Нагорняк-4, Костиренко-2, Юрченко-2, Аліфанов, Ботвінко, Голубенко, Лавський)

0:12

«А»

08.05.2021

  

Інтер Авто – Теплоенерго-Шарліс

(Галета-2, Петрушевський, Шишкін, Ванжула – Локтіонов-2, Хвойницький-2, Попельнюх, Цапко, Пятибрат, Гонтар)

5:8

«Б»


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: futsal.kremen18_19
Теги: футбол
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