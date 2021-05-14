Кременчук, Коронавірус / Карантин

21 випадок COVID-19 зареєстровано у Кременчуці - один чоловік помер

Вчора, 21:16 Переглядів: 613

 

Всього в інфекційних шпиталях лікується 120 пацієнтів

Сьогодні, 14 травня, у Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли 14 жінок віком від 19 до 82 років, 6 чоловіків віком від 44 до 85 років та одна дитина 11 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Три пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується 120 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 133 пацієнти.


На жаль, чоловік 73 років помер.


Всього зареєстровано 8907, Одужало - 8004. Померло - 246

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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