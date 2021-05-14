Неймовірні виставки та змагання: куди кременчужанам сходити на вихідних

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Афіша заходів на 15 та 16 травня

Нарешті Кременчук вийшов з червоної карантинної зони, й містяни мають можливість відвідати культурні та спортивні заходи з дотриманням санітарних норм.





15 травня

9.00 - розпочнуться перегони на квадроциклах, джипах, прототипах «Тропа Барсука». Змагання присвячені пам'яті кременчужанина Віктора Малашенка. Й пройдуть змагання на східній дамбі вул. Лейтенанта Дніпрова

10.00 - у галереї Юзефович триває виставка Надії Нікітіної «Надихаючись життям»

10.00 - футбольний поєдинок Поло – Брест в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7

10.00 - на стадіоні Нафтохімік триває дитячий футбольний турнір

11.00 - фестиваль зі скелелазіння «Кубок Граніту» на Чикалівському кар'єрі

11.00 - футбольний поєдинок Кредмаш – ПП в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7

11.00 - стартує шаховий турнір серед любителів на тенісному корті Прем'єр

12.00 - футбольний поєдинок Рошен – Марсель в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7

13.00 - футбольний поєдинок Локомотив – Інтер Авто в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7





16 травня





10.00 - на стадіоні «Нафтохімік» триває дитячий футбольний турнір

10.00 - триватиме фестиваль зі скелелазіння «Кубок Граніту» на Чикалівському кар'єрі

10.00 - у галереї Юзефович триває виставка Надії Нікітіної «Надихаючись життям»

11.00 - виставка на річковому вокзалі ретро-автомобілів





Також для кременчужан відкриті двері художньої галереї (вул. Коцюбинського) та Кременчуцького краєзнавчого музею.