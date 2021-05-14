Неймовірні виставки та змагання: куди кременчужанам сходити на вихідних

Нарешті Кременчук вийшов з червоної карантинної зони, й містяни мають можливість відвідати культурні та спортивні заходи з дотриманням санітарних норм.
9.00 - розпочнуться перегони на квадроциклах, джипах, прототипах «Тропа Барсука». Змагання присвячені пам'яті кременчужанина Віктора Малашенка. Й пройдуть змагання на східній дамбі вул. Лейтенанта Дніпрова
10.00 - у галереї Юзефович триває виставка Надії Нікітіної «Надихаючись життям»
10.00 - футбольний поєдинок Поло – Брест в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7
10.00 - на стадіоні Нафтохімік триває дитячий футбольний турнір
11.00 - фестиваль зі скелелазіння «Кубок Граніту» на Чикалівському кар'єрі
11.00 - футбольний поєдинок Кредмаш – ПП в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7
11.00 - стартує шаховий турнір серед любителів на тенісному корті Прем'єр
12.00 - футбольний поєдинок Рошен – Марсель в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7
13.00 - футбольний поєдинок Локомотив – Інтер Авто в рамках Кубку Дніпра, змагання відбудуться на майданчику ВПУ №7
10.00 - на стадіоні «Нафтохімік» триває дитячий футбольний турнір
10.00 - триватиме фестиваль зі скелелазіння «Кубок Граніту» на Чикалівському кар'єрі
10.00 - у галереї Юзефович триває виставка Надії Нікітіної «Надихаючись життям»
11.00 - виставка на річковому вокзалі ретро-автомобілів
Також для кременчужан відкриті двері художньої галереї (вул. Коцюбинського) та Кременчуцького краєзнавчого музею.