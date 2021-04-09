Сьогодні у галереї Юзефович запрацює виставка Надії Нікітіної «Надихаючись життям»

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Відвідати її можна до 16 травня

9 квітня в картинній галереї Наталії Юзефович стартує персональна виставка живопису «Надихаючись життям» кременчуцької художниці Надії Нікітіної (Шаціло)*. Це вже друга персональна виставка пані Надії, що проходить у галереї Юзефович.





- Ця виставка – чергова моя розповідь про те, чим живу, чим надихаюсь, що не залишає мене байдужою, що відчуваю та вмію, - говорить художниця.





В експозиції представлена 41 робота. Частина творів виставляється вперше, деякі вже експонувались на обласних, міських та міжнародних виставках.





Експозиція дуже різноманітна як по тематиці, сюжетах, так і по техніці виконання. Відвідувачі побачать на полотнах дивовижну українську природу і міські пейзажі, мальовничі квіткові та сповнені змісту натюрморти, портрети дорогих для художниці людей та просто знайомих.





Виставка «Надихаючись життям» триватиме до 16 травня, відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.





*Народилась Надія Григорівна 8 лютого 1959 року в м. Ухта республіки Комі АРСР. 1974-1978 р.р. – навчалась у Київському художньо-промисловому технікумі на факультеті «Художнє конструювання» та закінчила його з відзнакою. 1980-1986 р.р. – навчання у Харківському художньо-промисловому інституті на факультеті «Промислове мистецтво», який успішно закінчила, отримавши спеціальність художник–дизайнер.





Творчий шлях почала у 1986 році в бюро естетики на Кременчуцькому вагонобудівному заводі. 1987–2014 р.р. – працювала художником-дизайнером на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». Творчий підхід до будь-якого завдання характеризує її роботу. Різноманітні інтереси дозволяють їй займатись як проєктною роботою, так і рекламно-графічною діяльністю.





Пані Надія має декілька персональних виставок, приймає участь у багатьох збірних виставках нашого міста та за його межами. Її роботи знаходяться в приватних колекціях та в Музейному фонді України. Художниця надає перевагу техніці олійного живопису та акварелі. Особливе місце в її творчості займає портрет.