На Полтавщині зіткнулись МАЗ і ВАЗ: водій легковика помер

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30 серпня, близько 19.00 на перехресті доріг поблизу сіл Міські Млини та Карабазівка, Зіньківської тергромади, сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, МАЗ, під керуванням 31-річного водія, зіткнувся з ВАЗ-1111, під 75-річного водія.

Внаслідок ДТП водія ВАЗу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Зіньківську ЦРЛ. Він помер в реанімації.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.