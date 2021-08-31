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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулись МАЗ і ВАЗ: водій легковика помер

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 755

 

Поліція з’ясовує всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди

30 серпня, близько 19.00 на перехресті доріг поблизу сіл Міські Млини та Карабазівка, Зіньківської тергромади, сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, МАЗ, під керуванням 31-річного водія, зіткнувся з ВАЗ-1111, під 75-річного водія.

Внаслідок ДТП водія ВАЗу з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Зіньківську ЦРЛ. Він помер в реанімації.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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