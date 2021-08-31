Срібну нагороду на Паралімпіаді завоював велогонщик Єгор Дементьєв

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 406

Це вже шоста медаль Дементьєва на Паралімпіадах

Друге срібло в українську скарбничку на сьомий день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо. Срібну нагороду виборов Єгор Дементьєв, який змагався у велоперегонах на дистанції у 32 км.

Його час у роздільній шосейній гонитві – 43 хвилини 49,11 секунди. Паралімпійським чемпіоном став Даніель Абрахам із Нідерландів, а бронзова медаль – в австралійця Алістера Донаха.

Це вже шоста медаль Дементьєва на Паралімпіадах взагалі та друга в Токіо – раніше він здобув бронзу. Вітаємо Єгора та його тренерів Віктора Дементьєва та Геннадія Іваняна із заслуженими нагородами.

Наразі в доробку України загалом 56 медалей: 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових.