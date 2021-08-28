В Україні зможуть скасувати наукові ступені, здобуті нечесним шляхом

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 2

Уряд переконаний, що це має підвищити відповідальність та конкурентоспроможність здобувачів освіти

26 серпня Кабінет Міністрів ухвалив Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. Про таке інформує Міністерство освіти та науки на своєму веб-порталі.

- Урядом ухвалено важливе рішення, а саме – створення правових умов, які будуть стимулювати здобувачів освіти дотримуватись академічної доброчесності та нести відповідальність у разі порушень, - прокоментував Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Порядок визначає:

процедуру скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності;

процедуру розгляду справи про порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності;

процедуру розгляду питання щодо добровільної відмови здобувача вищої освіти від ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;

правові наслідки скасування рішення та порядок його оскарження.

Скасувати зможуть ступені вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр».

Підставою до прийняття такого рішення може стати виявлення у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва.

Скасування рішення здійснюватиме заклад вищої освіти, який присудив відповідний науковий ступінь, або його правонаступник. Перевірка не може тривати довше ніж два місяці.

На основі експертного висновку заклад вищої освіти прийматиме одне з таких рішень:

про скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;

про відсутність підстав для скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

У разі скасування наукового ступеню диплом про його здобуття також визнаватимуть недійсним.