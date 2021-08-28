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Надзвичайні новини

Зловмисників, які серед білого дня у Києві обстріляли авто, затримали у Кременчуці

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 282

 

Мотиви столичної стрілянини зловмисники не пояснили

27 серпня у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина. Двоє чоловіків на вулиці Дяченка обстріляли Volkswagen і втекли. На щастя ніхто не постраждав.

Поліцейські виявили на іномарці сліди пострілів, а в салоні – гільзи та кулі.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зловмисники пересувалися Skoda і їх вдалося простежити за допомогою системи Безпечне місто.

Стрільців затримали представники підрозділу КОРД уже в Кременчуці. Зловмисниками виявилися 45-річний чоловік з Дніпропетровської області та 25-річний кременчужанин.

Правоохоронці вилучили у них автоматичну зброю та інші докази – наразі ці речі проходять експертизу. Мотиви столичної стрілянини зловмисники не пояснили.

 

Проти них відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Вони уже отримали повідомлення про підозру.

За скоєний злочин чоловікам загрожує ув’язнення на термін від трьох до семи років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина Київ хуліганство
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