Останні вихідні літа будуть по-справжньому спекотні

Вчора, 23:47 Переглядів: 225

Останні вихідні цього літа будуть по-справжньому спекотні, наприклад, у неділю температура сягне 30 градусів зі знаком «плюс». У Кременчуці триматиметься сонячна погода, тож якщо ви хочете встигнути на пляж у цьому сезоні, у вас ще є шанс. До речі, гаряче та сонячно буде і у понеділок, а от потім осінь візьме своє – і більше +25°С у вересні чекати не доведеться.

Sinoptik обіцяє на вікенд безхмарну погоду та температурний максимум у +30°С.

Ventusky прогнозує, що в місті буде здебільшого ясно та безвітряно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27-30°С.

Gismeteo повідомляє, що хмари не блукатимуть по кременчуцькому небу у найближчі два дні; вихідні пройдуть без опадів. Повітря прогріється від +15°С до +30°С.