Вже три операції на відкритому серці провели в новому кардіоцентрі у Полтаві

Усього лікарі Центру зробили понад 1400 операцій
На Полтавщині успішно працює Полтавський кардіоваскулярний центр, збудований в межах програми «Велике будівництво».
Комплекс являє собою 6-ти поверхову будівлю, оснащену високоточним обладнанням, з 3-ма операційними та надсучасною реанімацією.
Лікарі Кардіоцентру проводять високотехнологічні оперативні втручання: стентування, ангіографію, коронарографію та відкриті операції на серці.
- Цього року ми провели 1424 операційні втручання, з яких понад 700 коронарографій, 400 стентувань, 100 імплантацій ШВРС та інші. Бригада хірургів із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова АМН України разом із нашими спеціалістами провели аортокоронарне шунтування трьом жителям Полтавщини. Всі операції пройшли успішно, – розповів директор КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр» Костянтин Вакуленко.