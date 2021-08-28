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Здоров'я, Полтавщина

Вже три операції на відкритому серці провели в новому кардіоцентрі у Полтаві

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 322

 

Усього лікарі Центру зробили понад 1400 операцій

На Полтавщині успішно працює Полтавський кардіоваскулярний центр, збудований в межах програми «Велике будівництво».

Комплекс являє собою 6-ти поверхову будівлю, оснащену високоточним обладнанням, з 3-ма операційними та надсучасною реанімацією.

Лікарі Кардіоцентру проводять високотехнологічні оперативні втручання: стентування, ангіографію, коронарографію та відкриті операції на серці.

- Цього року ми провели 1424 операційні втручання, з яких понад 700 коронарографій, 400 стентувань, 100 імплантацій ШВРС та інші. Бригада хірургів із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова АМН України разом із нашими спеціалістами провели аортокоронарне шунтування трьом жителям Полтавщини. Всі операції пройшли успішно, – розповів директор КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр» Костянтин Вакуленко.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Велике будівництво кардіоцентр
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