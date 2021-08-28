За добу 27 серпня в Кременчуці виявили 3 випадки захворювання на COVID-19

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 326

Протягом доби 27 серпня в місті зареєстрували 3 нові випадки COVID-19.

Захворіла 35-річна жінка та двоє чоловіків 23 і 63 роки.

Двоє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один лікується в інфекційному шпиталі.

По всім випадкам проводиться епідемічне розслідування, з'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях Кременчука лікується 15 пацієнтів.

За весь час пандемії в місті зареєстрували 9496 випадків коронавірусної хвороби, одужало 9177 кременчужан, а 275, нажаль, померло.