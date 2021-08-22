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Кременчужанина не взяли на роботу через те, що заборгував 150 тис грн аліментів

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 406

 

Крім того, він мав сплатити державі 10 тисяч гривень виконавчого збору

Кременчужанина не взяли на роботу через те, що заборгував 150 тис грн аліментів.

Працевлаштуватися, перебуваючи у Єдиному реєстрі боржників, не вдасться – у цьому переконався один із мешканців Кременчука та погасив 150-тисячну аліментну заборгованість перед своєю родиною. Подібні переконання рано чи пізно з’являються у багатьох неплатників аліментів, адже попри свою зухвалість та принциповість, їм все ж таки набридає «ярмо» обмежень, - йдеться у повідомленні Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Тож щоб відновити трудову діяльність, кременчужанину довелося позбутися всіх застосованих фахівцями юстиції Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) примусових заходів. Відтак, окрім самої суми боргу, яка склала майже 100 тисяч гривень, батько сплатив дитині ще й штраф за несвоєчасне перерахування аліментів – 50 тисяч гривень, а державі – 10 тисяч гривень виконавчого збору. Тільки після повного розрахунку з дитиною чоловік мав змогу працевлаштуватися.

Державні виконавці застосовують правові санкції, котрі не в кращу сторону змінюють життя кожного боржника по аліментах. Завдяки наявній електронній базі не лише фінансові установи, а й майбутні роботодавці також мають право перевірити свого потенційного працівника. Якщо кандидат на посаду є в даному реєстрі, рішення про працевлаштування можуть прийняти не на його користь. Адже разом з перебуванням у списках боржників, особа обмежується й у деяких правах, через що вона не зможе виконувати професійні обов’язки, наприклад:

  • у справах виїхати за кордон;
  • керувати транспортними засобами;
  • користуватися зброєю.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: аліменти трудоустройство
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