На Полтавщині аліментник сплатив понад 150 тисяч гривень боргу за 7 років

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У Полтавській області чоловіка зобов’язали сплатити семирічний борг з аліментів у розмірі понад 150 тисяч гривень.

Від лютого 2014 року на виконанні у Лохвицькому відділі державної виконавчої служби у Миргородському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на утримання дитини починаючи з листопада 2006 року.

Як повідомляє пресслужба управління, чоловіка внесли до списку боржників та наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому обмежили виїзд за кордон, а також право керувати автомобілем.

Лише після цього чоловік повністю погасив заборгованість у сумі 154 381 грн та сплатив 54 004 грн штрафу.