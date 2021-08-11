У якому випадку «‎Приватбанк» може змінити пін-код з власної ініціативи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 558 Коментарів: 4

Іноді трапляється, що «‎Приватбанк» змінює PIN-код картки самовільно, з власної ініціативи. Вперше потрапишви у таку ситуацію, люди зазвичай лякаються та обурюються - адже несподівана зміна PIN-коду може спричинити певні незручності. На перший погляд такі дії навіть здаються неправомірними, проте це не так.

‎«‎Приватбанк»‎ дійсно може змінити PIN-код, але зобов'язаний поінформувати про це за допомогою смс-повідомлення на телефонний номер власника картки. Відбувається це у випадках, коли особа скористалася банкоматом, на якому встановлений скріммер (електронній пристрій, який надає інформацію про картку шахраям).

Зміна PIN-коду з боку банку запобігає викраденню коштів злочинцями і ні в якому разі не є ознакою фінансових махінацій з рахунком власника картки.



