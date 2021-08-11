Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук, Споживач, Україна, Світ

У якому випадку «‎Приватбанк» може змінити пін-код з власної ініціативи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 558 Коментарів: 4

 

Зміна пін-коду відбувається задля захисту коштів власника картки

Іноді трапляється, що «‎Приватбанк» змінює PIN-код картки самовільно, з власної ініціативи. Вперше потрапишви у таку ситуацію, люди зазвичай лякаються та обурюються - адже несподівана зміна PIN-коду може спричинити певні незручності. На перший погляд такі дії навіть здаються неправомірними, проте це не так.

‎«‎Приватбанк»‎ дійсно може змінити PIN-код, але зобов'язаний поінформувати про це за допомогою смс-повідомлення на телефонний номер власника картки. Відбувається це у випадках, коли особа скористалася банкоматом, на якому встановлений скріммер (електронній пристрій, який надає інформацію про картку шахраям).

Зміна PIN-коду з боку банку запобігає викраденню коштів злочинцями і ні в якому разі не є ознакою фінансових махінацій з рахунком власника картки.


3
Автор: Тамара Зінченко
Теги: PIN-код Приватбанк
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

134
КАПУША:
Сьогодні, 15:18

Чому нічого не робиться проти таких банкоматів, де стоїть скріммер? Наприклад, Полтавабанк на центральному ринку


4 0
52
waxettio:
Сьогодні, 15:21

тоже получил смс о смене пин кода после банкомата на центральном рынке...

скримера там не увидел.... карту сменил в отделении банка...


1 0
6
BOBAH44:
Сьогодні, 16:36

Думаю после любого банкомата Полтавабанк, на Керченской такая же ситуация, конкуренция однако

 


0 0
759
Solenoid:
Сьогодні, 16:37

Приват самый отстойный банк страны.


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх