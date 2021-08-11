ЦРЛ очолила колишня директорка Глобинської міської лікарні Людмила Мигаль

За рішенням членів комісії, прийнятим більшістю голосів, переможницею конкурсу на посаду директора комунального некомерцiйного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» стала Людмила Мигаль.
За інформацією пресслужби Кременчуцького виконкому, 10 серпня у приміщенні Департаменту охорони здоров'я відбулося конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЦРЛ. Конкурс тривав з 1 липня 2021 року. На посаду керівника цього лікувального закладу претендувало два кандидати, які мали досвід керівництва медичним підприємством і показали достатній рівень знань. Переможницю визначили голосуванням.
Раніше Людмила Мигаль працювала директором комунального підприємства «Глобинська міська лікарня» і має достатньо практичного досвіду у сфері охорони здоров’я.