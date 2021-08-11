Експомічник нардепа Шаповалова «продавав» посаду голови Миколаївської ОДА — УП

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 683 Коментарів: 1

Правоохоронці викрили на шахрайстві двох мешканців Києва, які за 600 тисяч доларів «продавали» посаду голови Миколаївської ОДА. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на МВС, Офіс генпрокурора та джерело у правоохоронних органах.

Деталі: Зловмисники обіцяли посприяти у призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської державної адміністрації. За свої «послуги» просили 600 тисяч доларів США.

Вказано, що організатором злочинної схеми була 64-річна жителька Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. У спільники жінка залучила 36-річного мешканця столиці – голову правління благодійної організації.

За даними Офісу генпрокурора, підозрюваний є журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до парламенту.

За даними джерела УП, це Олексій Оскер 1985 року народження. За даними з відкритих джерел він є головою правління благодійної організації «БФ Олексія Оскера». Один з керівників громадської організації «Євро столиця». З 2012 по 2014 рік працював на громадських засадах помічником-консультантом народного депутата за 146 округом (Полтавська область) самовисуванця Юрія Шаповалова. З 2014 по 2019 працював на платній основі у Олексія Ленського від Радикальної партії Олега Ляшка.

За даними руху «Чесно», тричі йшов кандидатом у нардепи та депутати міськради за мажоритарними округами, жодного разу його не обрали.

За обумовленим зловмисниками планом, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За це вимагала у останнього 600 тисяч доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для високопосадовців, які сприятимуть відповідному призначенню.

10 серпня оперативники та слідчі за силової підтримки обласного Управління КОРД затримали організатора та її спільника під час отримання частини обумовленої суми – 200 тис доларів США.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Інцидент на відео коментує начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет