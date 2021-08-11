У Василівці у 106 дворах з'явилась питна вода

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 243

Біланівський ГЗК забезпечив буріння свердловин для жителів Василівського старостату Новогалещинської ОТГ. Черговий благодійний проєкт вирішив питання постачання води в 106 домоволодіннях. Глибина коливалась від 10 до 14 метрів.

- В рамках політики соціальної відповідальності наше підприємство завжди підтримує громаду та реагує на звернення. Тому, коли постало питання щодо водопостачання, ми відразу приступили до реалізації проєкту, - говорить Сніжана Стасюк головний геолог ТОВ «Біланівський ГЗК» та депутат Новогалещинської селищної ради. – Вартість виконаних робіт перевищила 400 тисяч гривень. Та основним для нас є результат – люди забезпечені доступом до питної води.

Для місцевих жителів такий подарунок від комбінату має величезне значення. Вони з радістю та вдячністю показують результат виконаної роботи.

- Чи варто говорити, що без води неможливо існувати. А крім того, коли ми ведемо господарство, маємо свійську тварину – скрізь необхідна вода. Дякуємо керівництву комбінату, що не залишилися осторонь, а допомогли, - говорить Людмила Глинська.

- Це нас непосильне завдання - з невеликої пенсії назбирати коштів на буріння, а завдяки підприємству нам залишилось лише встановити насос і користуватися водою, - додає Надія Заборцева.

- Ми дуже вдячні нашій старості, за те що вона звернулася за допомогою та вдячні Біланівському ГЗК, за те що відгукнулися і допомогли, - підсумовує Ганна Юрченко.

Біланівський ГЗК вже не перший рік допомагає Новогалещинській територіальній громаді, підтримуючи та розвиваючи медицину, спорт, культуру та освіту. Хоча Василівський старостат приєднався до громади лише наприкінці минулого року, та з комбінатом вже добре знайомі: в школі замінювали систему опалення та ремонтували дороги.