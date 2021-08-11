«Кремінь» 2005 став «бронзовим» призером турніру Utmost Cup

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 82

Сьогодні, 11 серпня, у Вінниці завершився міжнародний турнір Utmost Cup. У турнірі взяли участь команди 2005 року народження з України та Молдови. Кременчук представили вихованці Олександра Янковського «Кремінь» 2005. Наші хлопці програли лише одну гру, яка коштувала «синьо-білим» можливості поборотися за кубок турніру.

«Кремінь» у груповому етапі здобув дві перемоги та одну нічию. Наші хлопці перемогли ВОДЮСШ (Вінниця) - 2:1 і ФК Теремки (Київ) - 3:1, а також зіграли внічию з Пальмірою (Одеса) - 0:0. Маючи в своєму активі 7 очок, «Кремінь» очолив турнірну таблицю в групі С.

У півфіналі «Кремінь» поступився київській «Зміні» з рахунком - 1:3. В боротьбі за «бронзу» «Кремінь» зустрівся з кишинівським «Зімбру». Кременчужани розписали мирову з суперником - 0:0, визначали кращого вже у серії пенальті. Тут українці було влучніші й холоднокровніші за молдован. 3:4 й «Кремінь» 2005 везе до Кременчука бронзові нагороди міжнародного турніру.

Відео матчу з молдавським Зімбру