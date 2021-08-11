Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кремінь» 2005 став «бронзовим» призером турніру Utmost Cup

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 82

 Вітаємо кременчуцьких хлопців

Сьогодні, 11 серпня, у Вінниці завершився міжнародний турнір Utmost Cup. У турнірі взяли участь команди 2005 року народження з України та Молдови. Кременчук представили вихованці Олександра Янковського «Кремінь» 2005. Наші хлопці програли лише одну гру, яка коштувала «синьо-білим» можливості поборотися за кубок турніру.

«Кремінь» у груповому етапі здобув дві перемоги та одну нічию. Наші хлопці перемогли ВОДЮСШ (Вінниця) - 2:1 і ФК Теремки (Київ) - 3:1, а також зіграли внічию з Пальмірою (Одеса) - 0:0. Маючи в своєму активі 7 очок, «Кремінь» очолив турнірну таблицю в групі С.

У півфіналі «Кремінь» поступився київській «Зміні» з рахунком - 1:3. В боротьбі за «бронзу» «Кремінь» зустрівся з кишинівським «Зімбру». Кременчужани розписали мирову з суперником - 0:0, визначали кращого вже у серії пенальті. Тут українці було влучніші й холоднокровніші за молдован. 3:4 й «Кремінь» 2005 везе до Кременчука бронзові нагороди міжнародного турніру.

Відео матчу з молдавським Зімбру

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх