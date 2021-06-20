Перша хіміотерапія лише погіршила стан кременчужанки - терміново потрібна допомога

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 327

У кременчужанки Ярини Скачко лікарі діагностували рак. Жінка пройшла перший курс хіміотерапії, який на жаль не зміг покращити стан, а лише погіршив його.

- Ярині не допомогла перша хімія, а навпаки, посилила її стан, давши ускладнення на печінку. У Полтаві розвели руками, сказали що їх методи лікування їй не допоможуть одужати, відправили додому, тому що потрібен окремий бокс з сильнодіючої хіміотерапією. Тому, Ярині довелося їхати до Києва і лягати в платну клініку Феофанію, де є необхідні умови для її лікування. Там Яру взяли в окремий бокс, обстежили і призначили лікування, яке істотно відрізняється в ціні: за один тільки день проживання 2200 грн, плюс до цього всього відновний курс для печінки 10 000 грн (це поки на 7 днів, а далі будуть дивитися за показниками), перш ніж почати капати хімію. Друга хімія вийде близько 150 000 грн, та це не меж, - написала на сторінці у фейсбук Марина Третяк.

Картка для збору коштів на лікування 5168 7573 4308 2618 (Скачко Сергій Сергійович).



