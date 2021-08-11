Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 12 серпня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 932

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 12 серпня на електромережах Кременчука проводитимуть планові ремонтні роботи. З цієї причини на сешканців міста чекають тимчасові відключення електроенергії.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх