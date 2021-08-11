Де в Кременчуці відключатимуть електроенергію 12 серпня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 932

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 12 серпня на електромережах Кременчука проводитимуть планові ремонтні роботи. З цієї причини на сешканців міста чекають тимчасові відключення електроенергії.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: