Феєрверки, петарди та хлопавки: небезпечні забавки в руках малечі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 312

Про що треба пам'ятати, щоб весела гра не перетворилася на трагедію

Влітку діти зазвичай проводять багато часу надворі, і часто у якості іграшок виступають петарди, хлопавки або феєрверки. Батьки не завжди поруч, а малеча часто забуває про правила безпеки.

Піротехнічні вироби мають у своєму складі порох, який і є джерелом небезпеки. Адже неправильне використання піротехнічної продукції може призвести до травмування, якщо петарда вибухнула у руці, чи до пожежі, якщо феєрверк потрапив у приміщення.

«‎ТелеграфЪ» поспілкувався з головним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького МРУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Іриною Зуб, аби з'ясувати як не допустити трагедії.

Як часто в Кременчуці трапляються випадки травмування від петард?

- На рік в Кременчуці від неправильного використання петард травмується декілька осіб. Це можуть бути і дорослі і діти.

Чи має підвищення травматизму внаслідок використання піротехнічних виробів сезонний характер?

- Звичайно, в попередні роки були випадки травмування петардами, що зареєстровані під час новорічних свят. Але під час літніх канікул, коли у дітей більше часу на відпочинок, одну з розваг вони обирають собі гру з петардами і як наслідок травмуються.

Особи якого віку травмуються найчастіше?

- Найчастіше травмуються діти підліткового віку, адже вони мають кишенькові гроші щоб купити петарди та гуляють вже самостійно без нагляду батьків. Але трапляються і випадки коли повнолітні громадяни внаслідок недотримання правил безпеки травмуються від петард.

Яких основних правил поводження з піротехнікою слід дотримуватися?

- Головне правило просте: використовувати її у відповідності до інструкції. Згідно норм, на кожному виробі мають бути детально написані вимоги безпеки українською мовою до кожного виробу, незалежно від того, чи це хлопавка, чи феєрверк. Але, нажаль, недобросовісні продавці розповсюджують продукцію, яка не має інструкції та не має знаку відповідності технічним регламентам.



Використовувати можна лише ті піротехнічні вироби, які мають цілісну та не деформовану упаковку. Якщо на упаковці є пошкодження, це говорить про її неправильне транспортування та зберігання. Наслідком цього може бути неочікуване спрацювання виробу, наприклад, петарда вибухне раніше ніж повинна та цим самим травмує кінцівку.

Необхідно дотримуватись безпечних відстаней до будинків, електропередач, дерев, людей та тварин. У Кременчуці був випадок, коли феєрверк запускали між багатоповерховими будинками і він потрапивши до балкону квартири спричинив пожежу.

Батькам необхідно пояснювати своїм дітям, що піротехнічні вироби це не іграшки. Без нагляду батьків дітям самостійно приводити піротехнічні вироби у дію не можна. Ні в якому разі не можна жартувати кидаючи петарди в людей, тварин чи якісь предмети.

Під час бесід з дітьми, всі вони по чесному зізнаються, що граються петардами. Навіть наймолодші вихованці дитячих садочків безпомилково впізнають на зображеннях петарди та хлопавки. Звичайно, діти послухавши правила безпеки та застереження від рятувальників про небезпеку гри з піротехнічними виробами, запевняють, що вони більше гратись петардами не будуть. Але хочеться звернутись до всіх батьків, щоб вони постійно роз’яснювали дітям правила безпечного поводження з піротехнічними виробами.