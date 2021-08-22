У Полтаві вдарилися автівки: пасажирка потрапила до лікарні

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ДТП сталася на перехресті вулиць Великорогізнянської та Героїв Крут

21 серпня об 11.30 у Полтаві на перехресті вулиць Великорогізнянської та Героїв Крут 35-річний керманич Citroen Berlingo в'їхав в автомобіль ЗАЗ 968 МР, під керуванням водія 53 років.

За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, унаслідок ДТП 56-річна пасажирка авто Citroen з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі поліція встановлює обставини ДТП.