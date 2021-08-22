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До 19 вересня містяни можуть побачити «Вишиванку в живописі Наталії Юзефович»

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 98

 

У картинній галереї на вулиці Космічній запрацювала виставка до Дня незалежності України

20 серпня в картинній галереї Наталії Юзефович стартувала художня виставка «Вишиванка в живописі Наталії Юзефович», на якій представлені твори з фондового зібрання галереї.

Експозиція під назвою «Вишиванка в живописі Наталії Юзефович» – данина художниці, яка, натхненна традиціями та любов'ю до рідної культури, вміло і тонко відображала у своїх роботах український колорит, вроду нашого народу, красу його побуту та рідної землі.

До виставки увійшли 17 живописних полотен, написані в різні роки, з початку 50-х до кінця 80-х минулого століття.

Протягом багатьох років художниця створила цілу галерею портретів українок, одягнених у вишиванки.


Серед робіт – портрет майстрині косовської кераміки Павлини Йосипівни Цвілик, яка належить до числа видатних майстрів українського народного декоративного мистецтва, 1959 р.

Виставка приурочена до Дня незалежності України, її мета – познайомити відвідувачів з яскравою сторінкою творчості Наталії Юзефович, з картинами, присвяченими національній ідентичності – вишиванці.

Виставка працюватиме до 19 вересня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин галерея вышиванка
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